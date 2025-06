E aí, tá frio? Termômetros devem marcar 0°C entre hoje e amanhã

A temperatura caiu consideravelmente nas últimas horas em Mato Grosso do Sul e deve esfriar ainda mais com a chegada da noite nesta segunda-feira (23). A previsão é que a mínima, em Campo Grande, chegue a 4°C durante a noite.

No começo da manhã, já com o friozinho começando, uma chuva intensa atingiu a Capital, ajudando a derrubar as temperaturas em mais de 10°C em poucas horas.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma intensa e rápida frente fria.

Por conta disso, ela cria a "mínima invertida" que ocorre quando as temperaturas diminuem ao longo do dia devido a influência desse sistema meteorológico.

Para essa segunda-feira, ainda, em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 4°C e máximas de 27°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar de 8°C e as máximas de 30°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas de 10°C e máximas de 31°C. Em Campo Grande são previstas mínimas de 4°C e máximas de 28°C.

