E o sextou? Campo Grande amanhece gelada com temperaturas em 9°C

Gelada. Não tem outra palavra para definir a temperatura na manhã desta sexta-feira (14) em Campo Grande, que amanheceu com os termômetros registrando 9°C. Em outras cidades de Mato Grosso do Sul, a marca foi ainda mais baixa.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), informou que a 'friaca' vai durar até domingo (16), quando os termômetros voltam a subir.

Causada pela aproximação de um ciclone extratropical no litoral sul do Brasil, a mudança no tempo trouxe além do frio a chuva para Mato Grosso do Sul, encerrando uma estiagem de 27 dias na Capital.

Enquanto a previsão é de mínima de 7°C tanto na região Sul-fronteira como no Conesul do Estado, os termômetros devem bater na casa dos 9°C no Leste e Sudoeste, além da região de Campo Grande.

Já na Grande Dourados, a mínima é fica em 8°C. No Bolsão, deve ser de 10°C, assim como na região Pantaneira, em Aquidauana. No Norte, Camapuã deve ter 11°.

Já a máxima nesta sexta-feira fica deve ser de 16°C em Ponta Porã, 17° em Iguatemi, 18°C em Dourados e em Campo Grande, 19°C em Anaurilândia e em Corumbá, 20°C em Porto Murtinho, Três Lagoas, Aquidauana e Camapuã, 21°C em Paranaíba e 23°C em Coxim.

