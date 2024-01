El Niño: Janeiro deve ter chuva e temperatura acima da média

O ano de 2023 terminou como um dos mais quentes da história. Em doze meses, houve recorde de temperaturas, muitas secas e desastres com a chuva. Agora, o que esperar de janeiro de 2024?

Segundo os meteorologistas, em janeiro o El Niño – caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico – vai atingir seu ápice e, com isso, a expectativa é de muito calor e chuva - com um verão mais quente do que o de 2023. Preparados?!

O mês de janeiro vai ser de calor intenso, com temperaturas acima da média. Com destaque para Mato Grosso do Sul, Acre, Amazonas, Rondônia, região central do Pará e leste do Mato Grosso. Espírito Santo, Bahia e sul do Piauí também devem ter termômetros acima da média.

As chuvas de verão vão chegar em parte do país, com exceção do Norte e Nordeste que devem ter a seca agravada. A estiagem deve ser mais severa nos estados do Amazonas e Pará.

No Sul, a chuva que já vem castigando a região, vai continuar, mas de forma pontual sobre alguns estados.

Centro-Oeste

Chuvas: Ao longo do mês, as chuvas devem ser intensas em Goiás e no Distrito Federal. Já no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a previsão é que fiquem abaixo da média.

Seca: Com isso, há um alerta para o Pantanal, onde a seca deve ser mais expressiva. Em 2023, a seca agravou a temporada de fogo na região e alastrou uma queimada que devastou uma áreaequivalente a quase oito vezes o tamanho da capital carioca.

Temperatura: As temperaturas ficam altas e acima da média em todos os estados. Em Cuiabá, a média máxima para o mês é de 32ºC, mas os termômetros podem chegar a 34ºC. Em Campo Grande, é de 30ºC, mas, neste ano, deve chegar a 32ºC.

