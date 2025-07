Frente fria deve trazer chuvas de volta e segunda começa com tempo ameno em MS

A passagem de uma frente fria por Mato Grosso do Sul neste início de semana já trouxe resultados. A chuva, que era muito aguardada, retornou logo nas primeiras horas do dia desta segunda-feira (28) em várias cidades e é esperada para acontecer em Campo Grande. Além disso, houve um frescor no clima.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), aponta que há possibilidade de chuvas moderadas em demais regiões do estado, mas não se deve descartar potenciais tempestades.

Essa mudança climática está associada à aproximação e ao avanço de uma frente fria, combinada ao transporte de calor e umidade proveniente do norte do país.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 13-18°C e máximas entre 18-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 15-23°C e as máximas entre 20-34°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 17-20°C e máximas entre 28-35°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 17-21°C e máximas entre 27-32°C.

