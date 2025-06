Ele vai voltar! Frio 'bate à porta' e MS deve ter máxima de 12ºC

Ele foi, mas já vai voltar. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o clima já começa a mudar neste sábado (07).

Segundo a previsão, o tempo segue com sol pela manhã de sábado, mas ao longo do dia haverá aumento de nebulosidade em grande parte do Estado. A previsão indica chuvas de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de tempestades localizadas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

A mudança no tempo ocorre devido à aproximação e avanço de uma nova frente fria, combinada com a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, o transporte de calor e umidade e o deslocamento de cavados em níveis médios da atmosfera.

Já no domingo (8), os efeitos desse sistema ganham força. Estão previstos os maiores acumulados de chuva do fim de semana, com volumes que podem atingir até 30 mm em 24 horas, especialmente nas regiões sudeste e leste do Estado. Além disso, haverá uma leve queda nas temperaturas, principalmente nas regiões sul e sudeste, onde as mínimas podem chegar aos 14°C.

Queda significativa nas temperaturas na próxima semana

Entre os dias 9 e 12 de junho, a chegada de uma massa de ar frio provocará queda significativa nas temperaturas em Mato Grosso do Sul. Na metade sul do Estado, os termômetros devem marcar entre 7°C e 12°C nas primeiras horas do dia, com sensação de frio mais intensa, especialmente nas áreas mais altas. Há possibilidade de geadas fracas em pontos isolados.

A recomendação é de atenção às mudanças bruscas de temperatura e à possibilidade de eventos climáticos extremos nos próximos dias.

