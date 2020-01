Em 2020 já choveu mais do que janeiro de 2019 e Via Park não alagou

Todo começo de ano o cenário das chuvas de verão é o mesmo em diversas cidades brasileiras. Enchentes que geram transtornos, principalmente nas capitais. Em Campo Grande não é diferente, porém, até agora, os principais pontos de alagamento estão "intactos" mesmo com o alto nível de chuva que já caiu até este 24 de janeiro de 2020.

A coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec-MS), Franciane Rodrigues, informou ao JD1 Notícias que, até o momento, a estação meteorológica já registrou 122,4 milímetros de chuva neste ano, superando janeiro de 2019, quando foram registrados 138,2 milímetros. A média dos últimos 5 anos é de 212,6 milímetros para a capital.

“Esse ano está mais chuvoso do que em relação ao ano passado. Porém, as chuvas que estão ocorrendo neste ano estão mais distribuídas e ocorrem com tempo maior de duração, dando tempo para a água escoar. Esse pode ser alguns dos motivos que não está ocorrendo – até o momento – alagamentos temporários na região da Via Park e outras áreas comuns a este evento”, pontuou Franciane.

Os trabalhos de manutenção das áreas de risco também contribuem para que o cenário de enchentes não se repita, segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese. “Estamos sempre tomando medidas para nos preparar cada vez melhor para as chuvas, com limpezas de boca de lobo, desassoreamento de barragens como a do segredo. Sempre fazendo obras para evitar enchentes. É de considerar também que as chuvas deste ano não foram tão intensas em um curto espaço de tempo”, afirmou.

As pancadas de chuvas, a princípio com baixa intensidade, devem retornar na próxima quinta-feira (30) em Campo Grande e mantendo-se até o início de fevereiro.

Deixe seu Comentário

Leia Também