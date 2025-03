Em meio a risco de novos temporais, MS vive expectativa de calor

Mato Grosso do Sul continua com a expectativa de ter mais chuvas ao longo desta quarta-feira (19), mas também, existe o pensamento em relação ao calor, já que algumas regiões e cidades podem ter máximas de 37°C.

Porém, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) reforça o alerta de tempestades com perigo potencial para caírem até o final da manhã desta quarta, com a possibilidade do comunicado ser renovado para mais um dia.

Essa instabilidade, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), é provocado pela passagem de uma frente fria, que causará o aumento na nebulosidade e consequentemente, aumentará a chance de chuva em boa parte do Estado.

Em relação às temperaturas, são previstas mínimas entre 20-24°C e máximas entre 28-34°C para as regiões sul e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 30-37°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte são esperadas mínimas entre 22-25°C e máximas entre 28-36°C. Em Campo Grande, mínimas entre 21-24°C e máximas entre 30-34°C.

