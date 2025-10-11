Menu
Em meio ao calor, MS poderá ter tempestades por toda a parte no feriado

Há possibilidades de chuvas de até 100 milímetros ao dia e ventos intensos de até 100 km/h com queda de granizo

11 outubro 2025 - 07h50Luiz Vinicius
Céu azul, sem nuvens, indicam forte calorCéu azul, sem nuvens, indicam forte calor   (Luiz Vinicius)

Uma coisa é certa para esse sábado, dia 11 de outubro, feriado estadual em Mato Grosso do Sul: a presença do calor. Mas o que pode mudar no tempo é a chegada de tempestades de grande intensidade durante o final de semana.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) já havia alertado sobre a possibilidade ainda na sexta-feira, dia 10, onde as principais áreas atingidas seriam o norte, bolsão e centro-sul do estado.

Contudo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta para possíveis tempestades de grande monta, divulgando dois alertas de severidade perigosa, iniciando durante o final de semana.

Há possibilidades de chuvas de até 100 milímetros ao dia e ventos intensos de até 100 km/h com queda de granizo.

Mesmo em meio a essa previsão, o calor deve marcar presença. Estão previstas mínimas entre 15-20°C e máximas entre 27-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 19-25°C e máxima entre 32-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-23°C e máximas entre 29-35°C. m Campo rande estão previstas mínimas entre 9-21°C e máximas de até 33°C.

