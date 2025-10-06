Em meio ao calorão, semana começa com expectativa de chegada de frente fria em MS

A segunda semana de outubro começa com bastante calor e temperaturas rondando novamente os 40°C em Mato Grosso do Sul. Mas por outro lado, a vinda de uma frente fria pode colaborar na diminuição das máximas durante os próximos dias.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o dia começa com sol, mas ao longo do dia, poderão ocorrer aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva em diversas áreas do estado.

Essa condição, inclusive, está associada diretamente ao avanço de uma frente fria, que favorecem a formação de instabilidades. Outro ponto destacado pela meteorologia é que a partir de terça-feira, dia 7, haverá queda de temperatura na maioria do estado.

A frente fria deve provocar uma diminuição das mínimas, onde as temperaturas poderão ficar em até 10°C no começo do dia.

Mas para a segunda-feira, o dia será de calor ainda. Estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 33-35°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 19-24°C e máxima entre 36-38°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 22-25°C e máximas entre 37-40°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23-25°C e máximas de até 35°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também