Enquanto aguarda frente fria, MS pode ter calor de 34°C nesta segunda

O avanço da frente fria já no início desta semana pode provocar mudanças no tempo em Campo Grande e também grande parte de Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (8), a meteorologia aponta para a possibilidade das chuvas aparecerem.

Conforme previsão feita pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e de Clima), pode haver chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com destaque na região centro-sul do Estado.

Os ventos devem atingir velocidade entre 30 e 50 km/h.

As instabilidades ocorrem devido a avanços de cavados, além da passagem de uma frente fria. Tal situação deve favorecer a formação de instabilidades atmosféricas, com maior probabilidade para a região sul do Estado.

Campo Grande amanheceu com o tempo ameno, bastante nuvem, mas com a mínima ainda alta, em torno dos 22°C. A máxima deve aumentar para a casa dos 32°C.

Entre hoje (8) e amanhã (9) as temperaturas mínimas previstas devem ficar entre 16ºC e 20ºC e as máximas de até 24ºC para a região sul do Estado.

Na região norte de MS, as mínimas serão entre 20ºC e 22ºC e a máxima pode chegar a 34ºC.

