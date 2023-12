Então é Natal! Feriado é marcado por sol, mas chuva pode aparecer em MS

O feriado de Natal promete ser de bastante sol em várias regiões de Mato Grosso do Sul, mas não está descartada a presença da chuva no decorrer desta segunda-feira (25). Essa instabilidade climática é que dita o ritmo do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, chuvas intensas e tempestades com raios e rajadas de vento, porém com máximas batendo na casa dos 36°C em algumas cidades.

Campo Grande tem mínima de 24°C e máxima de 31°C. Dourados registra mínima semelhante à capital e chega aos 33°C ao longo do dia. Ponta Porã e Iguatemi marcam 24°C pela manhã e atingem, respectivamente, 31°C e 32°C.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas apresentam máximas de 33°C, com mínimas respectivas de 23°C e 24°C. Na região Norte, Coxim amanhece com 24°C e marca 32°C nos horários mais quentes do dia.

Os termômetros em Aquidauana e Corumbá marcam 26°C inicialmente, e chegam, no período da tarde, aos 33°C e 35°C, respectivamente. Neste feriado, Porto Murtinho registra a temperatura mais alta da segunda-feira, com valores que variam entre 27°C e 36°C.

