Está chegando: Inmet aponta para possibilidade de chuva em todo o MS

Com um calor descomunal até mesmo para o sul-mato-grossense, acostumado com temperaturas relativamente altas, o desejo de muitos é uma boa e saudosa chuva, pedido que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, deve ser atendido nesta quarta-feira (22).

Segundo o Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos, conhecido como ALERT-AS, o sul-mato-grossense deve esperar, em todo o Estado, a possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia, que deve vir acompanhada de ventos entre 40 e 60 km/h e queda de granizo.

O Inmet recomenda que a população evite se abrigar embaixo de árvores durante a tempestade, já que existe o risco de descarga elétrica, e evite estacionar veículos próximos de torres de transmissão e placas de propaganda, já que elas podem cair devido aos fortes ventos.

O Instituto também recomenda que, se possível, a população desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia durante a chuva, já que existe o risco de dano à aparelhos e eletrodomésticos ligados na rede elétrica devido descargas causadas por raios.

Caso deseje obter mais informações ou solicitar ajuda para uma emergência, a população pode estar entrando em contato com o Corpo de Bombeiros pelo número 193, e com a Defesa Civil através do telefone 199.

