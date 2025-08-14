Menu
Clima

Estado registrou mínima de 1,4°C nas últimas 24h

Mesmo com frio intenso ao amanhecer, temperaturas ultrapassaram os 30°C em várias regiões

14 agosto 2025 - 10h11Sarah Chaves
Foto: Freepik  

Conforme dados divulgados pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), nas últimas 24h o estado registrou temperaturas mínimas bastante baixas, especialmente em municípios localizados nas regiões sul e sudoeste.

O destaque foi para o município de Corumbá (Fazenda Campo Zélia), que registrou a menor temperatura do estado, com apenas 1,4°C. Esse valor é extremamente baixo para a região, refletindo a forte atuação de uma massa de ar frio e seco sobre o estado.

Outros municípios também apresentaram temperaturas mínimas abaixo dos 5°C, como: Amambai, com 3,7°C, Água Clara, com 3,8°C, Caracol (Fazenda Ouro e Prata), com 4,4°C, Camapuã, com 4,7°C

Essas temperaturas reforçam madrugadas e manhãs frias, principalmente em áreas de maior altitude e mais afastadas dos centros urbanos.

Muitos desses municípios apresentaram grande amplitude térmica ultrapassando os 25°C, o que indica tardes mais quentes e ensolaradas. É o caso, por exemplo, de Corumbá (Fazenda Campo Zélia), que saltou de 1,4°C pela manhã para 31,5°C à tarde na quarta-feira (13).

Em Campo Grande a mínima foi de 11,8°C com máxima de 29,4°C no início da tarde e queda dos termômetros no início da noite.

