Estado tem alerta para chuvas intensas com ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois alertas, um de tempestade e outro de chuvas intensas, para Mato Grosso do Sul, com ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h, dependo da região.

No total, todos os 79 municípios do Estado estão sob o alerta de tempestades, com 14 deles sob o alerta de chuvas intensas, que podem chegar a 100 mm/dia e chegarem acompanhadas de ventos intensos, que podem variar entre 60 e 100 km/h.

São afetadas pelo alerta mais grave as cidades de Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Figueirão, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Selvíria, Sonora e Três Lagoas.

Nos demais municípios sul-mato-grossenses, existe a possibilidade de chuvas de até 50 mm/dia, que pode chegar acompanhada de ventos entre 40 a 60 km/h, com chance de queda de granizo.

Para ambos os alertas, a recomendação do órgão meteorológico é que se evite procurar abrigo debaixo de árvores, já que existe o risco de descarga elétrica. Também não é recomendado que se estacione próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, já que o vento pode derrubá-las.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

