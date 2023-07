Tempo se mantém firme e terça-feira será de muito calor em MS

O tempo permanece estável e sem grandes alterações no clima sul-mato-grossense. Nesta terça-feira (25), a expectativa é que a manhã já comece com certo calor e ao longo do dia, as temperaturas possam ultrapassar a faixa dos 30°C em praticamente todas as regiões do Estado.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), explica que a expectativa é que a umidade relativa do ar varie entre 30% a 40% durante o período de mais calor, ou seja, no final da manhã e início da tarde.

Em Campo Grande, apesar do dia começar com o tempo fresquinho na casa dos 17°C, a temperatura máxima pode atingir os 29°C durante o início da tarde e prolongar até o início da noite. O céu fica azul e praticamente sem nuvens no decorrer desta segunda.

Situação semelhante a Coxim, onde a temperatura máxima deve ser de 32°C e a mínima de 16°C. O sol brilha forte na cidade da região norte, assim como em Camapuã, que pode registrar máxima de 31°C e mínima de 16°C.

Corumbá, Miranda e Aquidauana seguem na rotina de espelhar as temperaturas e as condições climáticas. Conhecida por ser a região pantaneira e a mais quente do estado, as cidades não fogem a regra e podem máxima de 32°C e a mínima variando entre 16°C e 18°C.

A região sul também promete ter bastante calor, com a máxima se aproximando dos 30°C ao longo desta segunda-feira nas principais cidades, como Maracaju, Bela Vista, Ponta Porã e até Naviraí, onde a mínima pode variar, chegando até 15°C.

E no bolsão, entre as cidades de Três Lagoas e Paranaíba, a temperatura máxima chega aos 30°C, mas a mínima fica baixa em relação aos últimos dias, amanhecendo na casa dos 17°C.

