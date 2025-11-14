Menu
Clima

Expectativa de chuva cresce em meio a instabilidade no tempo nesta sexta em MS

Alerta para chuvas intensas permanece por parte da meteorologia

14 novembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo amanheceu nublado em Campo GrandeTempo amanheceu nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A instabilidade no tempo permanece nesta sexta-feira, dia 14 de novembro, e com isso, cresce a possibilidade de chuva para Mato Grosso do Sul, de especialmente para Campo Grande, que tem recebido grande volume de água nos últimos dias.

Em meio a esse cenário, o alerta para possíveis chuvas intensas continua vigente por parte da meteorologia, como o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de uma frente fria oceânica também tem influência nesse cenário de instabilidade.

Os modelos meteorológicos apontam acumulados significativos de precipitação, com volumes acima de 30-40 mm em 24h, com destaque para as regiões sudoeste, oeste e norte do estado de Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 19-23°C e máximas entre 23- 26°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 18-23°C, com máximas entre 23-29°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 20-23°C e máximas entre 27-33°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 27°C.

