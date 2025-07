Fechou a janela, vizinha? Após 36 dias de estiagem, chuva chega em Campo Grande

Após 36 dias, chuva chegou com trovoadas e gotas imponentes em Campo Grande durante esta segunda-feira (28). As precipitações chegaram para derrubar as temperaturas com a passagem de uma frente fria pelo estado.

Conforme o meteorologista Natálio Abrãao, a chuva foi provocada por um sistema frontal ativo no litoral do Paraná, que influenciou as precipitações em MS. “Essas condições devem seguir a noite e no amanhecer. As temperaturas declinam amanhã à tarde e à noite”, detalhou.

A cidade de Campo Grande está sem chuva desde o dia 22 de junho. A previsão para esta segunda-feira (28), indica que a Capital tem 75% de chance de chuva para hoje.

Além disso, a umidade relativa do ar volta a subir devido as chuvas, acabado com o tempo seco e a poeira que encobria a cidade.

Tá chovendo aí? Mande fotos e vídeos para o nosso WhatsApp através do (67) 9 9647-9098.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também