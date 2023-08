Felizardos: 12 municípios de MS prometem ter chuva no fim de semana

Pode ir tirando o casaquinho e o guarda-chuva do armário, que esse final de semana deve ser de tempestades e clima mais fresquinho. Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) apontam para chuvas e quedas na temperatura em pelo menos 12 cidades do Estado.

Segundo o órgão meteorológico, a mudança no clima e a chuva já chegam em algumas cidades do Estado nesta sexta-feira (18).

Para sábado (19) e domingo (20) existe previsão de chuva, com intensidade fraca a moderada, para as cidades de Anaurilândia, Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Camapuã, Dourados, Ponta Porã, Porto Murtinho, Iguatemi, Paranaíba e Três Lagoas.

Apesar da previsão inicial de chuvas não muito fortes, existe a possibilidade de chuvas intensas, tempestades com raios, rajadas de vento e até mesmo queda de granizo.

Junto da chuva, também está prevista uma queda significativa nas temperaturas, com mínimas entre 12-16°C e máximas que não passam dos 24°C nas regiões sul e leste do Estado. Nas regiões norte, sudoeste, pantaneira e nordeste, se espera que as mínimas fiquem entre 17 e 21°C, enquanto as máximas cheguem até no máximo 32°C.

Em Campo Grande, o final de semana também deve ser de temperaturas amenas, com a mínima girando em torno de 18-19°C, enquanto as máximas não devem ultrapassar a casa dos 26°C.

