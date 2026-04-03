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Clima

Feriadão começa com calorão e possibilidade de chuva isolada em todo o estado

Temperaturas podem chegar a 38°C e umidade do ar segue baixa; população deve redobrar os cuidados

03 abril 2026 - 07h42Taynara Menezes
Sol brilhando e céu azulSol brilhando e céu azul   (Vinicius Costa)

O feriado prolongado da Semana Santa inicia nesta sexta-feira (3) com tempo quente e sol predominando em Campo Grande, onde a temperatura máxima deve alcançar 32°C. A umidade do ar ficará baixa, entre 20% e 40%, exigindo cuidados redobrados com hidratação e proteção contra o sol.

No restante do Mato Grosso do Sul, o calor também marca presença, com máximas previstas entre 36°C e 38°C. Em Corumbá e Porto Murtinho, os termômetros podem chegar a 37°C; em Dourados e Iguatemi, a máxima prevista é de 35°C; e em Ponta Porã, os termômetros devem marcar até 31°C.

Apesar do tempo seco na maior parte do estado, a combinação do calor com a umidade disponível pode provocar pancadas de chuva isoladas, principalmente nas regiões leste e sul do estado. Nessas áreas, não estão descartadas chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os ventos soprarão com intensidade entre 30 e 50 km/h, vindos dos quadrantes norte e oeste, com possibilidade de rajadas superiores a 50 km/h em pontos isolados.

A recomendação para este feriadão é que a população mantenha-se bem hidratada, evite a exposição prolongada ao sol e fique atenta às condições do tempo, especialmente nas regiões com maior chance de chuva e ventania.

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