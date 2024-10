Feriadão terá o tempo instável, com previsão de tempestade para MS

O tempo segue instável nesta sexta-feira (11), com a possibilidade de chuvas e tempestades isoladas em todo Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as chuvas pontuais podem ser acompanhadas de raios e ventos fortes.

Essa situação meteorológica ocorre devido à presença de um cavado, aliado a atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica e disponibilidade de umidade

