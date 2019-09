Feriado da Indepencia será sem chuva na capital

O desfile de comemoração da Independência do Brasil, neste sábado (7), tem previsão de tempo parcialmente nublado, sem expectativas de chuva significativa, com máxima de 37°C.

De acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), Franciane Rodrigues, a previsão do tempo para esta sexta-feira (6), é de altas temperaturas e de muito calor. Máxima pode chegar a 34°C em Campo Grande e mínima fica em torno de 20°C.

Feriado

Para o sábado previsão é de 37°C a máxima, enquanto a mínima é de 23°C, com baixa umidade do ar, ficando em 15% durante todo o fim de semana, principalmente na região norte do estado.

Segundo Franciane, em Mato Grosso do Sul pode haver névoa seca abrangendo várias regiões, com rajadas de vento fraco. Máxima pode chagar a 40° enquanto a mínima fica na casa dos 13°C, durante o final de semana.

Aviso

As chuvas registradas pelas estações meteorológicas ocorridas nesta semana, não foram suficientes para diminuir o risco de fogo em grande parte do Estado. A vegetação se encontra muito seca e para minimizar os efeitos, as chuvas precisam ocorrer com mais regularidade e com acumulados iguais ou superiores a 10 milímetros.

Assim é recomendável que a população evite a prática de queimadas controladas, mesmo que autorizadas pelo órgão ambiental competente. Produtores rurais devem estar atentos a possíveis frentes de fogo que possam atingir os limites de suas propriedades.

Àqueles que possuem equipamentos e ferramentas para combate aos incêndios florestais devem deixá-los em prontidão e aptos para o uso. Caso seja possível aumentar a largura dos aceiros.

Deixe seu Comentário

Leia Também