Feriado de Santo Antônio é de chuva e frio de 10°C em Campo Grande

O feriado de Santo Antônio, padroeiro de Campo Grande, terá bastante chuva e as temperaturas caindo consideravelmente conforme a frente fria avança por todo Mato Grosso do Sul.

Nesta terça-feira (13), a meteorologia indica previsão de 10°C para várias regiões do estado.

A máxima na capital sul-mato-grossense não deverá passar dos 16°C e o dia promete ser chuvoso nos três períodos do dia. A massa de ar seco que atuava na cidade, inibindo a formação de chuva, agora dá espaço para a massa de ar polar, causadora da frente fria.

Na região pantaneira, conhecida pelo calor, o frio também aparece com intensidade, deixando a cidade de Aquidauana com 14°C de máxima e mínima de 10°C. Corumbá deve ter mínima de 9°C para essa terça-feira, com máxima chegando a 15°C.

Já na região sul, próximo a fronteira, Mundo Novo e Naviraí batem 14°C de máxima, enquanto as mínimas ficam em 11°C. Porém, Amambai deve fazer mais frio que as demais cidades, registrando mínima de 9°C e máxima de apenas 13°C.

Pelo bolsão, Três Lagoas respira ares mais frescos com potenciais chuvas ao longo dia e máxima de 20°C com mínima de 14°C, quase semelhante a Paranaíba que terá máxima de 23°C, a maior do Estado para a terça-feira, e a mínima caindo para 16°C.

