Feriado de Santo Antônio promete clima ameno e tempo estável na Capital

O feriado de Santo Antônio, nesta sexta-feira (13), em Campo Grande, deverá ser marcado pelo clima ameno nas primeiras horas da manhã, com a sensação térmica baixa em decorrência dos ventos fortes.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica tempo firme, com sol e poucas nuvens, resultado de um sistema de alta pressão atmosférica, associado a uma massa de ar frio, que contribui para a estabilidade do tempo no estado.

Esse sistema inibe a formação de nuvens de chuva, favorecendo um tempo mais seco, com valores de umidade relativa do ar em torno de 25% e 45%. Além disso, são esperadas temperaturas mais amenas, especialmente durante o amanhecer e à noite.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 10-13°C e máximas entre 19-21°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 10°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 16-19°C e as máximas entre 27-29°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12-16°C e máximas entre 25-28°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 12-15°C e máximas entre 24-26°C.

