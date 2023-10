Feriado deve ter sol forte e risco de pancadas de chuvas em MS

O feriado em Mato Grosso do Sul promete ser de bastante calor nesta quarta-feira (11) com as máximas em plena elevação. Porém, não está descartado a possibilidade de chuva ao longo do dia, trazendo um refresco para o clima.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. Não há indícios de frente fria ou até tempestades para o Estado.

Em Campo Grande, os termômetros inicialmente marcam 23°C e atingem 36°C ao longo do dia. Em Dourados, as temperaturas variam entre 22°C e 36ºC. Em Anaurilândia, a mínima é de 21°C e a máxima de 37°C. Já Iguatemi tem variação entre 21°C e 36°C. Em Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, a mínima prevista é de 22°C, enquanto a máxima atinge 33°C.

Na região pantaneira, Corumbá terá mínima de 26°C e máxima de 37°C, enquanto em Aquidauana, os termômetros devem variar entre 26°C e 39°C. Na região sudoeste, Porto Murtinho pode atingir 41°C, temperatura mais alta do dia, com mínima de 28°C.

No norte, Coxim registra mínima de 25°C e a máxima de 38°C, enquanto Camapuã varia entre 23°C e 38°C. No Bolsão, Três Lagoas tem 21°C pela manhã e 37°C de tarde. Na mesma região, Paranaíba registra 22°C, com máxima que pode atingir os 37°C ao longo do dia.

