Feriado e edredom: Capital deve ter mínima de 16ºC na Semana Santa

Mato Grosso do Sul deve registrar sua primeira frente fria neste outono já nesta semana. A temperatura mínima prevista para o Estado é de 14ºC no feriadão de Semana Santa. Isso mesmo, então já separem os casacos e o edredom para curtir o fim de semana de feriado bem agasalhado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) indica que os próximos dias ainda devem ser quentes, mas a partir de sexta-feira (7), os termômetros começarão a cair. Em Campo Grande, a mínima deve atingir os 16ºC no fim de semana e a máxima não passa dos 29ºC.

Na região sul do Estado, onde o frio é mais intenso, as mínimas podem atingir sensação de 15ºC no Sábado de Aleluia e 14ºC no domingo em Sete Quedas. Ponta Porã e Dourados têm mínima prevista de 16ºC.

Até mesmo em Porto Murtinho, região pantaneira na fronteira do Brasil com o Paraguai, a mínima pode chegar aos 16ºC na semana seguinte. Em Bonito a mínima também deve ser de 16ºC.

De acordo com o meteorologista Natálio Abraão ao JD1, conforme os modelos de temperatura, do meio para o final de semana, as condições de tempo atuais deverão mudar. "Com a passagem de uma frente fria no sul, as regiões central, sudeste e leste do Estado terão chuvas, nuvens, ventos e trovoadas. Na sexta-feira Santa e no sábado, a previsão é de nevoeiro entre as cidades de Ponta Porã e Amambai. No sábado haverá significativa queda de temperatura", alertou.

Conforme ainda o meteorologista, "sábado e domingo será de frio, sendo necessário uso de agasalhos. Se preparem!", acrescentou.

