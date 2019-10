Feriado será dia quente e com possibilidade de chuva no período da tarde

O feriado desta sexta-feira (11), será um dia claro e quente com os termômetros registrando mínima de 22ºC e máxima de 34ºC de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). As tendências dos termômetros estão em ligeira elevação, o que significa que nos próximos dias, as temperaturas estarão ainda mais altas.

O dia na Capital será parcialmente nublado a claro no período da manhã, claro a parcialmente nublado passando a nublado com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas à tarde, e no período da noite o tempo fica nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva isolada, segundo previsão.

A umidade relativa varia entre 35% e 75%. Não há previsão de chuvas para o final de semana.

Deixe seu Comentário

Leia Também