Clima

Feriado será quente e seco em boa parte de MS neste domingo

Em Campo Grande são previstas mínimas de 18°C e máximas de 33°C

07 setembro 2025 - 08h41Brenda Assis

O feriado do Dia da Independência, celebrado neste domingo (7) terá muito sol, com variação de nebulosidade em decorrência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que mantém o tempo seco sobre grande parte de Mato Grosso do Sul.

Em algumas partes do estado o dia pode amanhecer frio, mas durante o dia as temperaturas tendem a aumentar.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esse cenário favorece a ocorrência de baixos índices de umidade relativa do ar, variando entre 15% e 35%, sobretudo nas regiões norte, pantaneira e bolsão.

Em relação às temperaturas, estão previstas de 13°C e máximas de 29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem ficar na casa dos 13°C e as máximas dos 34°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar 17°C e 37°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas de 18°C e máximas de 33°C. Confira no mapa:

