Feriado será quente e seco em Mato Grosso do Sul

O feriado do Dia do Trabalhador, comemorado nesta quinta-feira (1°), terá o tempo firme e seco, com temperaturas amenas em Mato Grosso do Sul.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica mantém o tempo estável, favorecendo baixos índices de umidade relativa do ar.

Durante as tardes, as temperaturas estarão em elevação, com máximas previstas de 33°C nas regiões norte, pantaneira, sudoeste e nordeste do Estado.

Em Campo Grande são previstas mínimas de 16°C e máximas de 30°C.

