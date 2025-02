Fevereiro começa com chance de chuva, mas predominância do calor em MS

O mês de fevereiro começa neste sábado (1°), mas o clima em Mato Grosso do Sul permanece do mesmo jeito, com boas chances de chuva em algumas regiões, mas o calor predominando em praticamente todo o estado, com possibilidade das temperaturas atingirem até 38°C de máxima.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão para o início do fim de semana é de aumento de nebulosidade e possibilidade de chuva fraca a moderada, contudo, não se descarta a chegada de tempestades com rajadas de vento.

Essa situação meteorológica ocorre devido à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, aliado ao deslocamento de cavados em médios níveis da atmosfera. Além disso, a aproximação e o avanço de uma frente fria oceânica, disponibilidade de calor e umidade favorecem a formação de instabilidades.

São previstas temperaturas mínimas entre 19-22°C e máximas entre 28-32°C para as regiões sul, leste e sudeste do estado. Nas regiões sudoeste e pantaneira esperam-se mínimas entre 23-26°C e máximas entre 32 38°C. Já nas regiões do bolsão e norte são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 27-30°C.

Em Campo Grande, mínimas entre 22-24°C e máximas entre 28-30°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

