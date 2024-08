Ficou 'friozim' de novo! Confira a previsão do tempo para este sábado

A frente fria chegou ao Mato Grosso do Sul, e com isso, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), pode chover em algumas regiões do Estado.

Já Campo Grande amanheceu com céu nublado neste sábado (24), marcando 14°C. Ao longo do dia, poderá chegar aos 22ºC. O dia em todo o Estado será frio, segundo a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em Dourados, a mínima é de 11°C e a máxima de 18°C. Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai, a mínima é de 11°C e a máxima de 14°C. Na região Leste, Anaurilândia, o termômetro varia entre 14°C e 22°C.

Em Corumbá, no Pantanal, os termômetros marcam 16°C inicialmente e atingem 20°C ao longo do dia; Aquidauana, na mesma região, tem mínima de 15°C e máxima também de 20°C. Na região Sudoeste, Porto Murtinho registra variação entre 13°C e 17°C.

Na região do Bolsão, Paranaíba tem mínima de 18°C e máxima de 35°C, já Três Lagoas amanhece com 16°C e chega aos 32°C à tarde. Camapuã e Coxim, no norte, atingem máximas semelhantes de 31°C, com mínimas de 17°C e 18°C, respectivamente.

No domingo o tempo volta a ficar firme na maioria das regiões do Estado. É esperado maior cobertura de nuvens e temperaturas mais amenas. Ainda há baixa probabilidade de chuva principalmente nas regiões sul e central de Mato Grosso do Sul.

