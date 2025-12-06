Menu
Fim de semana começa com tempo estável e previsão de calor em MS

Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C

06 dezembro 2025 - 07h30Luiz Vinicius
Céu de Campo Grande amanheceu com poucas nuvensCéu de Campo Grande amanheceu com poucas nuvens   (Luiz Vinicius)

O fim de semana em Mato Grosso do Sul deve ser marcado por um início quente e sem grandes possibilidades de chuva ao longo do sábado, dia 6. Temperaturas podem chegar próximo a 36°C em algumas cidades.

Isso acontece devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a expectativa é que o tempo fique firme e com bastante sol, sem grande mudança ou presença de nuvens ao longo do dia.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 36°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 20°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 36°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 36°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 32°C.

