Fim de semana de folia tem previsão de tempestade e 'calorão' na Capital

Com estreia de blocos neste fim de semana, a previsão do tempo para o Carnaval antecipado da Capital será de calor, com temperaturas atingido até 30°C, mas também tempestades em algumas cidades do Estado.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu nesta sexta-feira (11), um alerta laranja de tempestade. Conforme o aviso meteorológico, as chuvas podem atingir 100 mm/dia e os ventos devem ser intensos, de até 100 km/h.

Ainda conforme o Inmet, algumas áreas podem ter queda de granizo. O aviso vai até a próxima segunda-feira (13), às 23h59. A população deve se prevenir para possíveis cortes de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Em Campo Grande, nesta sexta-feira (10), a temperatura será de no mínimo 21°C e a máxima de 28°C. No sábado (11), a temperatura será de no mínimo 21°C e a máxima de 29°C. Até domingo (12), a temperatura deve atingir a máxima de 30°C, com mínima de 21°C.

