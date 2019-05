Fim de semana pode ser chuvoso e frio chega no domingo

O clima começa a mudar e a previsão é de chuva a partir de sábado (1ª), em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Franciane Rodrigues.

Para este final de semana, as instabilidades estimadas poderão se concentrar na parte sudoeste e sul do estado, onde é esperado tempo nublado com condições de chuva para estas áreas, por vezes de forte intensidade entre sábado e domingo.

Segundo a meteorologista, pancadas de chuvas também estão previstas para a parte central e pantaneira, com maior chance para o domingo (2), especialmente para capital. As demais áreas (norte, bolsao) poderão seguir com céu parcialmente nublado e com baixa expectativa de chuva.

No domingo, a temperatura começa a cair depois da passagem das chuvas. Uma massa de ar seco e frio atuará no estado. “Esta nova onda de frio tem chance de ser menor se comparado com as últimas duas que tivemos”, informou Franciane. A maior concentração de frio estará concentrada maior na parte sul de Mato Grosso do Sul.

No interior, a mínima pode chegar aos 14ºC no domingo, diminuindo ainda mais na segunda-feira (3), com 9ºC. Na capital, a mínima pode ser de 17ºC no domingo, já na segunda, abaixa para 14ºC.

