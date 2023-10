Fim de semana pode ser de tempestade em regiões de MS, incluindo a Capital

Tempo deve ficar instável, aumentar umidade relativa do ar e ocasionar chuvas no fim de semana em algumas regiões do Mato Grosso do Sul, inlcuindo Campo Grande, conforme o o meteorologista Natalio Abrahão, da Uniderp Anhanguera.

Ele explica que o estado está sob a influência de uma massa de ar quente que deve persistir ainda no mês de outubro. "Uma nova frente fria trazendo áreas de instabilidade, com pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento que podem passar de 60km/h devem chegar no sul do estado trazendo pancadas de chuva forte".

Clima pode permanecer severo no domingo em Campo Grande, Ponta Porã e Dourados. Expectativa é de que chuva ultrapasse os 30 milímetros em alguns municípios.

Já o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) informa que entre sábado (7) e domingo (8), a previsão indica tempo instável com chuvas de intensidade fraca a moderada e, pontualmente, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

No sábado (07), estão previstas temperaturas mínimas entre 22-26°C e máximas que podem atingir os 40°C nas regiões sul e leste do estado. Para as regiões norte, bolsão, pantaneira e sudoeste, temperaturas mínimas entre 22-27°C e máximas de até 39°C. Em Campo Grande, mínima de 27°C e máximas de até 37°C. Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-40%.

