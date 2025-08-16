Menu
Fim de semana promete ser seco e com calor intenso de até 36°C em MS

Umidade relativa do ar seguirá em baixa nos próximos dias, reforçando a hidratação

16 agosto 2025 - 07h30Luiz Vinicius
Sol raiou em Campo GrandeSol raiou em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

O início do fim de semana terá tempo seco, bastante sol e calor de até 36°C em Mato Grosso do Sul. Neste sábado (16), por exemplo, as temperaturas subirão consideravelmente no decorrer da manhã, que começa com sensação amena e um vento que deixa a sensação térmica mais baixa.

Por outro lado, a umidade relativa do ar seguirá em alerta, já que o índice ficará na faixa dos 8% em algumas regiões, mas nas demais, pode chegar até 20%, configurando estado de atenção.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o clima ficará assim devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que manterá o tempo estável, dificultando a formação de nuvens e consequentemente as chuvas.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 9-11°C e máximas entre 32-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Pontualmente, podem ocorrer valores abaixo de 9°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 12-13°C e as máximas entre 32-36°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 11-15°C e máximas até 36°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 14-22°C e máximas entre 29-33°C.

