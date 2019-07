Fim de semana será ensolarado em Mato Grosso do Sul

A previsão do tempo para este final de semana é de muito sol em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nos próximos dias o predomínio do ar tropical mantém os dias ensolarados e com poucas nuvens.

As temperaturas sobem gradativamente, mas por conta da baixa umidade, as madrugadas continuam frias. Esta situação deve persistir pelo menos até a próxima quinta-feira (25).

Esta previsão é válida de sábado (20) a terça-feira (23). A temperatura mais alta deve ser registrada 33°C e a mínima de 12°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também