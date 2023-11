Quatro estações de uma vez: Máximas de 40ºC e tempestades marcarão fim de semana em MS

Fazendo jus à frase “quatro estações em um dia só”, o sul-mato-grossense pode esperar para este sábado (18) e domingo (19), tempestades, que virão acompanhadas de fortes ventos, raios e granizo, e máximas de até 40ºC.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), um intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de uma frente fria oceânica, junto de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o transporte de cavados devem garantir instabilidade climática em várias regiões do Estado.

Para este sábado, estão previstas para as regiões sul e leste do estado temperaturas mínimas entre 24ºC e 26°C e máximas que podem atingir os 40°C. Nas regiões pantaneira e sudoeste, o calorão predominará, com mínimas entre 29ºC e 31°C e máximas que variam de 42ºC a 44°C.

Em Campo Grande, o clima também será de calorão no sábado, com mínima prevista de 29°C e máximas de até 38°C.

O clima, infelizmente, não ficará mais fresco no domingo. Nas regiões sul e leste, estão previstas mínimas de 22ºC e 24°C, além de máximas de até 32°C.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, mínimas devem ficar entre 26ºC e 28°C, com máximas que chegam aos 37°C.

Na Capital, o domingo será marcado por uma “trégua”, já que os termômetros devem marcar temperatura mínima de 25°C e máximas de até 31°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também