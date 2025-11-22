Fim de semana terá sol e chuvas isoladas em Mato Grosso do Sul

O final de semana em Mato Grosso do Sul terá predomínio de tempo firme, mas com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas em algumas regiões. Em Campo Grande, a previsão indica mínimas de 21°C a 23°C e máximas entre 32°C e 35°C, com ventos variáveis de 30 a 50 km/h e rajadas pontuais acima de 50 km/h.

Em grande parte do estado, o sol aparece, garantindo dias típicos da primavera. No sudoeste, oeste e noroeste, há risco de chuvas localizadas, podendo ser intensas e acompanhadas de raios e rajadas de vento. Nas demais áreas, as precipitações são menos prováveis, mas não totalmente descartadas.

As temperaturas variam de acordo com a região: no sul, cone-sul e Grande Dourados, mínimas entre 18°C e 20°C e máximas entre 29°C e 34°C; no pantanal e sudoeste, mínimas de 22°C a 24°C e máximas de 32°C a 38°C; e nas regiões do bolsão, leste e norte, mínimas de 20°C a 22°C e máximas de 33°C a 38°C.

O clima típico de primavera reforça a atenção para eventos isolados de tempestade, mas também garante dias de sol para atividades ao ar livre, principalmente na capital, onde o calor e os ventos devem se destacar. Confira o mapa abaixo:

