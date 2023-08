Finalmente: Chuva chega em MS e Aral Moreira já registra queda de granizo

A chuva já chegou em Mato Grosso do Sul, e cumprindo com a previsão de tempestades, a cidade de Aral Moreira, à 372 quilômetros da Capital, já registra queda de granizo nesta sexta-feira (18).

Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), o sul-mato-grossense deve esperar chuvas moderadas, porém, já se preparar para chuvas intensas, tempestades com raios, rajadas de vento e até mesmo queda de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para tempestade em boa parte do Estado, incluindo Campo Grande, com ventos de até 100 km/h e chuva que pode chegar até 100 mm/dia.

Existe risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos em diversas cidades.

O órgão orienta a população que não se abrigue debaixo de árvores, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, e, caso possível, desligue aparelhos eletrônicos e o quadro geral de energia.

Em caso de emergência ou dúvidas, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil por meio do telefone 199, e com o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

Confira vídeo do granizo:

