Fique atento! Inmet mantém alerta de tempestade para 69 municípios de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) manteve o alerta de tempestade para 69 municípios de Mato Grosso do Sul até às 10h desta quarta-feira (31). De acordo com a previsão, há chances de chuvas de até 50 milímetros por dia, e ventos de até 60km/h, com chances remotas de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Os municípios em risco são: Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Coxim e Deodápolis.

As condições de chuva também se estendem para: Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo ,Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

Apesar das indicações de chuva em todo o Estado, o Inmet indica altas temperaturas. Em Campo Grande, a temperatura mínima é de 21ºC e máxima de 32ºC. Em Dourados, a previsão indica mínima de 22ºC e temperatura máxima de 36ºC. Em Corumbá, os termômetros indicam mínima de 25ºC com máxima de 39ºC. Na região norte, a mínima é de 21ºC em Chapadão do Sul, município que registra máxima de 38ºC.

