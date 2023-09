Forte calor predomina clima nesta segunda em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul começa a semana nesta segunda-feira (11) com forte calor em praticamente todo o Estado, com temperaturas atingindo até 41°C. A previsão é da Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul).

Para esse começo de semana, o forte calor se destaca nas regiões norte, pantaneira, sudoeste e Bolsão, com a recomendação de se beber bastante líquido, umidificar ambientes e evitar exposição ao sol nos horários mais secos e quentes. A umidade do ar fica entre 5% e 20%.

"Nas regiões norte, pantaneira, Bolsão e sudoeste, a mínima deve ser de 23°C nessa segunda e terça-feira, com máxima batendo os 40, 41 graus. Já no sul e leste, os termômetros variam de 19°C a 33°C, enquanto em Campo Grande a mínima será de 21°C e a máxima de 35°C", diz a meteorologista Valesca Fernandes.

Na noite de terça para a manhã de quarta-feira (13) uma súbita queda nos termômetros, podendo registrar até a mínima de 9°C nas localidades mais ao sul.

"Essa semana iremos enfrentar altas temperaturas entre segunda e terça e tempo estável, mas entre terça à noite e quinta o tempo fica instável, com possibilidade de tempestades e queda de granizo", comenta a meteorologista.

"Essa instabilidade ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliada ao intenso transporte de calor e umidade", completa.

Deixe seu Comentário

Leia Também