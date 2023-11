'Freguês do calorão': 40°C ou mais viram rotina em MS

Mato Grosso do Sul virou 'freguês do calorão', com isso as temperaturas acima de 40°C já estão quase rotineiras no Estado.

Neste domingo (12), o recorde foi da cidade de Porto Murtinho que atingiu 42,7°C, fazendo a sensação ficar na casa dos 48°C.

Conforme o meteorologista Natálio Abraão, outras 14 cidades tiveram temperaturas acima dos 40°C, como Corumbá - 42°C; Coxim, Bataguassu e Três Lagoas registraram - 41,8°C; Água Clara - 41,6°C; Aquidauana - 41,5°C e Miranda - 41,3°C.

Enquanto isso, o município de Santa Rita do Pardo registrou - 40,9°C; Iguatemi - 40,8°C; Pedro Gomes - 40,6°C; Nhumirim - 40,4°C; Bonito - 40,3°C; Paranaíba - 40,2°C e Jardim com 40°C.

A Capital de Mato Grosso do Sul registrou 37,7°C neste domingo. As altas temperaturas devem continuar ao longo da semana, podendo atingir novos recordes até o final do mês.

