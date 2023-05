Frente fria avança e Campo Grande deve registrar 13ºC no fim da semana

De olho nos casacos! Com previsão de chuva até quarta-feira (10), Campo Grande deve registrar queda de temperatura gradual durante esta semana, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A temperatura mínima pode chegar na casa dos 14ºC, ficando atrás somente dos municípios da região sul do Estado, com previsão entre 11ºC e 13ºC.

As temperaturas mais baixas devem ser registradas no fim da semana, em todo Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, sexta-feira o clima já será mais frio, com mínima de 15ºC. No sábado, a previsão indica mínima de 13ºC.

A segunda maior cidade do Estado, Dourados, deve registrar um clima bem parecido com o da Capital.

