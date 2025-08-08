Menu
Frente fria chega e temperaturas começam a cair nesta sexta-feira em MS

Chuvas também devem marcar presença e ajudar na diminuição das mínimas

08 agosto 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Tempo amanheceu nublado e até rolou chuva na madrugada em Campo GrandeTempo amanheceu nublado e até rolou chuva na madrugada em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A frente fria esperada para esse final de semana em Mato Grosso do Sul começa nesta sexta-feira (8), com a possibilidade de chuva e o descenso das temperaturas já no decorrer da tarde e da noite.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica a presença de sol em algumas regiões, mas variação de nebulosidade e a chegada das chuvas, com destaque para o norte do Estado.

Essa situação meteorológica ocorre devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao deslocamento de cavados.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 8-11°C e máximas entre 16-20°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 11-17°C e as máximas entre 20-22°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 13-16°C e máximas entre 23-29°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 12-14°C e máximas entre 18-20°C.

