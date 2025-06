Frente fria dá sinais e chuvas retornam deixando tempo instável em MS no sábado

A aproximação de outra frente fria poderá mudar o tempo já neste sábado (7) em Mato Grosso do Sul, trazendo as chuvas de volta e deixando o clima instável, com aumento da nebulosidade.

O aguaceiro deve ser de intensidade fraca a moderada, contudo, há possibilidades de tempestades aparecer ao longo do dia em várias regiões do estado.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a queda nas temperaturas serão sentidas na virada do dia - de sábado para domingo.

Essa situação meteorológica ocorre devido a aproximação e o avanço de uma nova frente fria, aliado a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica. Além disso, o transporte de calor e umidade e o deslocamento de cavados favorecem a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 15-18°C e máximas entre 21-29°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17-23°C e as máximas entre 24-31°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 17-21°C e máximas entre 29-32°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 29-31°C.

