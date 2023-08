Frente fria deixa clima instável e maxima não passa de 25°C em Campo Grande

A frente fria que atua em Mato Grosso do Sul deixa a segunda-feira (28) com um clima mais ameno e podendo provocar chuvas em final regiões. As máximas não devem ultrapassar os 31°C neste início de semana.

A semana indica tempo instável, com chuvas e tempestades, e temperaturas amenas até a próxima quinta-feira (31), conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Na capital, a mínima será de 14°C e máxima de 25°C. Os ventos atuam do quadrante leste com valores entre 30 km/h e 50 km/h, pontualmente, com valores acima dos 50 km/h.

Estão previstas temperaturas mínimas entre 11°C e 13°C e máximas de até 24°C nas regiões Sul e Leste.

Para as regiões Sudoeste, Norte e Pantaneira são esperadas temperaturas mínimas entre 17°C e 20°C e máximas por volta dos 31°C.

