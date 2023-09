Frente fria derruba temperaturas e quinta-feira será 'gelada' em MS

O tempo mudou completamente em Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (14). Com a expectativa de frio por conta de uma frente fria, as máximas ficaram abaixo do tradicional em diversas cidades, como Campo Grande.

Porém, ainda é possível que chova em algumas cidades ao longo dia, com a água caindo de maneira fraca a moderada, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Entre quinta e sexta-feira (15) devem ocorrer as menores temperaturas associadas à passagem desta frente fria principalmente na região sul do Estado, com mínimas entre 7 e 10°C e máximas de até 19°C.

Campo Grande terá mínima de 13°C e máxima de 19°C. Em Dourados, 11°C pela manhã e 19ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 12°C inicialmente e sobem até os 18ºC. No Cone-sul, Iguatemi registra mínima de 10°C e máxima de 19°C. Em Ponta Porã, valores ficam entre 9°C e 16°C.

Em Corumbá, na região pantaneira, a mínima será de 15°C e máxima de 21°C; Aquidauana terá variação entre 14°C e 21°C.

No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 13°C e atinge os 22°C. No norte, Coxim terá 17°C cedo e alcançará os 25°C ao longo do dia. No Bolsão, Três Lagoas registra 15°C pela manhã e 24°C de tarde.

