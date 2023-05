Frente fria derruba temperaturas já nesta quarta em MS

A temperatura em Mato Grosso do Sul passa a cair nesta quarta-feira (10) com a atuação mais firme da frente fria. A região sul do estado deve ser a primeira atingida, mas Campo Grande entra na rota nos próximos dias.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as instabilidades do Estado ocorrem devido ao avanço de cavados, além da passagem de uma frente fria que favorece essa condição do clima.

As chuvas, que favoreceram a mudança climática, continuam nesta quarta, conforme a meteorologia. Após dois de chuvas quase intensas, a tendência é de pancadas mais tranquilas.

Campo Grande deve ter um clima mais ameno, já que as temperaturas mínimas amanheceram em 19°C e a máxima não deve passar dos 27°C.

No Pantanal, a temperatura em Aquidauana será com mínima de 21ºC e máxima de 28ºC. Em Corumbá, tempo encoberto com chuvisco, mínima de 20°C e máxima de 25°C. Em Porto Murtinho, a mínima será de 20°C e máxima de 26°C.

Em Dourados, mínima de 19ºC e máxima de 26ºC. No Sul, onde as temperaturas serão as mais baixas no Estado, Ponta Porã terá mínima de 18ºC e máxima de 24ºC.

Na região Norte, Coxim amanhece com mínima de 22ºC e a máxima atinge os 32°C ao longo do dia e no Bolsão, Três Lagoas terá mínima de 21°C e máxima de 30°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também