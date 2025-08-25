Menu
segunda, 25 de agosto de 2025
Frente fria fez Ponta Porã ser a cidade mais gelada com 6°C nesta segunda

Já em Campo Grande, os termômetros também ficaram abaixo dois dígitos, marcando 8,8°C

25 agosto 2025 - 09h24Luiz Vinicius     atualizado em 25/08/2025 às 09h27
Frio chega em Mato Grosso do SulFrio chega em Mato Grosso do Sul  

A cidade de Ponta Porã foi considerada a mais gelada desta segunda-feira (2), com os termômetros registrando a mínima de 6°C. A sensação térmica, no entanto, não foi divulgada pela meteorologia.

Outros municípios, como Aral Moreira e Sete Quedas, também ficaram na faixa dos 6°C. Logo na sequência, aparecem Sidrolândia com 7,5°C, Caracol com 7,6°C e Laguna Carapã com 7,7°C.

Já em Campo Grande, os termômetros também ficaram abaixo dois dígitos, marcando 8,8°C, conforme o esperado e informado pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

O período de instabilidade poderá se manter entre três a quatro dias, ou seja, até a quarta-feira, dia 27.

O sistema meteorológico explica essa mudança, afirmando que nesse final de semana, o avanço da frente fria combinado ao transporte de calor e umidade irá favorecer o aumento da nebulosidade e possibilidade para chuvas.

Poderão ocorrer tempestades com raios e rajadas de vento, favorecendo a formação de instabilidade nas regiões sul, sudoeste e sudeste. Pela região norte, o Cemtec pontua que poderão ocorrer chuvas, mas de maneira mais fraca e até por vezes, pancadas isoladas.

