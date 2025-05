Frente fria muda a 'cara' do tempo em Mato Grosso do Sul

O final de semana chegou e ele deve ser marcado com mudanças significativas nas condições do tempo, com destaque para a chegada de uma frente fria que deve provocar instabilidades, pancadas de chuva e queda nas temperaturas em grande parte do Estado.

De acordo com o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), o sábado (10) será marcado com a influência da frente fria ainda persiste, mantendo o tempo instável em algumas regiões. A previsão indica sol com variação de nuvens, possibilidade de chuvas e tempestades isoladas, especialmente nas regiões sul e sudoeste.

As temperaturas começam a cair, principalmente no Cone-Sul e Grande Dourados, onde as mínimas ficam de 15°C, e as máximas de 25°C.

Na região sudoeste e pantaneira, os termômetros devem marcar mínimas de 19°C, com máximas de até 27°C. No bolsão, leste e norte, as mínimas de 20°C, com máximas de 33°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 18°C e máxima de até 26°C.

Confira no mapa:

